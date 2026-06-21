Il Mattino: il Mondiale degli allenatori italiani, sorride Ancelotti

Anche senza la presenza della Nazionale italiana, il Mondiale 2026 continua a parlare italiano grazie agli allenatori impegnati alla guida di diverse selezioni. L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio proprio ai tecnici azzurri protagonisti della competizione internazionale.
Il quotidiano apre con il titolo: “Ancelotti ok, Montella ko. Il Mondiale degli italiani: Carletto sorride, Vincenzo è già fuori”, evidenziando i percorsi opposti vissuti dai due allenatori nelle prime battute del torneo. Da una parte c’è Carlo Ancelotti, partito con risultati incoraggianti e pronto a proseguire il proprio cammino mondiale. Dall’altra Vincenzo Montella, già eliminato dalla competizione dopo un avvio complicato.