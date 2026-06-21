Il Mattino: “Ancelotti ok, Montella ko. Il Mondiale degli italiani: Carletto sorride, Vincenzo è già fuori”

La Nazionale italiana non è presente ai Mondiali 2026, ma il calcio italiano continua comunque a essere rappresentato attraverso diversi allenatori impegnati sulla scena internazionale.

L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio proprio ai tecnici italiani protagonisti del torneo, scegliendo il titolo: “Ancelotti ok, Montella ko. Il Mondiale degli italiani: Carletto sorride, Vincenzo è già fuori”. Da una parte c’è Carlo Ancelotti, che ha iniziato positivamente il proprio percorso mondiale e continua a guidare con esperienza la sua nazionale. Dall’altra Vincenzo Montella, già costretto a salutare la competizione dopo un cammino complicato.