Gila-Napoli, trattativa in crescita: il difensore ha scelto gli azzurri

Come riporta il Corriere dello Sport Mario Gila continua a essere il nome più caldo del mercato del Napoli. Il club azzurro sta intensificando i contatti per il difensore spagnolo della Lazio, considerato uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

La trattativa, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe entrando in una fase importante. Il Napoli lavora da giorni per cercare di ridurre le richieste economiche del club biancoceleste e avrebbe registrato segnali positivi sul possibile esito dell’operazione.In prima pagina si legge il titolo: “Svolta Napoli: Gila si avvicina”, a conferma di un affare che potrebbe presto entrare nel vivo.