Gazzetta dello Sport: Napoli su Sorloth, sfida aperta con la Juventus

Il Napoli accelera sul mercato offensivo e mette nel mirino Alexander Sorloth. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti norvegese dell’Atletico Madrid è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal direttore sportivo Giovanni Manna per rinforzare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri.
L’interesse del club azzurro viene definito concreto. Sarebbero già stati avviati i primi contatti esplorativi per valutare la situazione del giocatore e comprendere gli sviluppi dei dialoghi con la Juventus, altra società da tempo interessata all’attaccante.
Il Napoli, però, può contare su un elemento importante nella corsa al bomber norvegese: la partecipazione alla prossima Champions League. Un fattore che potrebbe avere un peso significativo nelle valutazioni finali del giocatore. Sorloth piace particolarmente per la sua versatilità tattica. Il centravanti può giocare sia come punta centrale sia in un attacco a due, qualità che lo rendono un profilo ideale per le idee tattiche del nuovo allenatore azzurro.