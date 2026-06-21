Fabrizio Romano: Milinkovic-Savic può lasciare il Napoli

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli resta tutto da definire. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il portiere serbo sarebbe tra i giocatori che potrebbero lasciare il club azzurro nel corso della sessione estiva di mercato.

Alla base delle valutazioni ci sarebbe anche il pensiero di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico del Napoli, infatti, avrebbe espresso apertura verso un possibile cambiamento tra i pali durante i primi confronti con la dirigenza. Romano riporta una frase significativa attribuita all’allenatore: “Per me il portiere può essere diverso”. Una posizione che rappresenta una netta differenza rispetto alla gestione di Antonio Conte, allenatore che aveva invece sostenuto con convinzione l’arrivo di Milinkovic-Savic in azzurro.

Il Napoli sarebbe dunque disposto a prendere in considerazione eventuali offerte ritenute adeguate per il portiere serbo, anche se molto dipenderà dall’andamento del mercato internazionale, storicamente meno movimentato quando si parla di estremi difensori. Al momento la situazione appare chiara: Milinkovic-Savic non viene più considerato intoccabile e potrebbe diventare uno dei nomi caldi dell’estate azzurra.