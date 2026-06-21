Corriere del Mezzogiorno: Fiorentina su Noa Lang, possibile asse con Dodò

Il futuro di Noa Lang potrebbe presto intrecciarsi nuovamente con quello della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club viola starebbe valutando un nuovo tentativo per l’esterno olandese, rientrato al Napoli dopo l’esperienza in prestito al Galatasaray.
L’idea della Fiorentina sarebbe quella di impostare l’operazione con la formula del prestito, soluzione già presa in considerazione nei mesi scorsi. I primi contatti tra le dirigenze sarebbero già stati avviati, ma ogni decisione definitiva verrà presa soltanto dopo le valutazioni di Massimiliano Allegri, che osserverà Lang durante il ritiro estivo del Napoli.
Sul tavolo potrebbe prendere forma anche un possibile intreccio di mercato legato a Dodò. L’esterno brasiliano della Fiorentina continua infatti a essere uno dei profili seguiti dal Napoli per rinforzare la corsia destra. La società viola valuta il cartellino del giocatore almeno 15 milioni di euro e non è escluso che possa diventare una pedina utile all’interno di una trattativa più ampia. Sul laterale brasiliano resta vivo anche l’interesse della Roma, pronta a inserirsi nella corsa nelle prossime settimane.