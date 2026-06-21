CdM – Il Napoli potrebbe inserire due dei suoi calciatori nella trattativa per portare Gila alla Lazio

Il Napoli insiste per Mario Gila, difensore centrale spagnolo in uscita dalla Lazio dopo 4 stagioni: tuttavia, i biancocelesti lo valutano 30 milioni di euro. Per questo motivo, il club Partenopeo sta cercando di far scendere l’offerta con delle contropartite tecniche. Come riportato dal Corriere Del Mezziogiorno, il Napoli potrebbe inserire nella trattativa Lorenzo Lucca, attaccante che piace al nuovo allenatore dei biancocelesti, Gennaro Gattuso: potrebbe essere inserito nella trattativa anche il centrale spagnolo Rafa Marin. I due calciatori rientreranno dai loro rispettivi prestiti trascorsi al Nottingham Forest (Lucca) e al Villarreal (Rafa Marin).