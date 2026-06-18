Tuttosport – Napoli, resta viva la tentazione Rabiot. Ma arriverà solo con una cessione

Rimane viva la tentazione Adrien Rabiot in casa Napoli. Il centrocampista francese, di proprietà del Milan, è forse il pupillo per eccellenza di Massimiliano Allegri. Sotto la sua guida, il classe 95 ha disputato le migliori stagioni, imponendosi come un elemento fisicamente dominante a centrocampo e impattante in zona gol. Lo scenario dell’allievo che segue il maestro per la terza volta in carriera resta probabile. Perché però possa concretizzarsi, servirà un addio nel reparto. Al momento, il più probabile sembra essere quello di André-Frank Zambo Anguissa. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. “A centrocampo, invece, resta viva la tentazione Adrien Rabiot (Milan), qualora dovesse andare via Frank Anguissa”.