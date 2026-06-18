Sky – Vicario, il Napoli si inserisce nella corsa. Servirà però una cessione

Il Napoli segue con attenzione Guglielmo Vicario, portiere di proprietà del Tottenham. Questa sessione di mercato, potrebbe prevedere dei movimenti in porta per gli azzurri, con Meret e Milinkovic-Savic non certi della permanenza. Una cessione di uno dei due, potrebbe essere la chiave per sbloccare l’arrivo dell’ex Empoli. In caso contrario, difficilmente la dirigenza tenterà un assalto. L’estremo difensore è però seguito anche dalla Juventus, che potrebbe tentare l’affondo in caso non riuscisse ad ingaggiare Emiliano Martinez. A riportare è il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky nel corso della trasmissione Calciomercato – L’originale.