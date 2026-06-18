Sky – Beukema rimarrà al Napoli anche la prossima stagione. Non sarà usato come contropartita

Nonostante il possibile arrivo di Mario Gila, Sam Beukema resterà al Napoli anche per la prossima stagione. In questi giorni, si è più volte pensato che l’olandese potesse lasciare l’azzurro dopo un solo anno per fare posto allo spagnolo. Invece, come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky, l’ex Bologna non verrà ceduto. Nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, è stato svelato che si è chiacchierato di lui come possibile contropartita in alcuni affari. Scenari che però non hanno trovato completamento, certificando di fatto la sua permanenza all’ombra del Vesuvio.