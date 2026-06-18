Schira – Napoli, per Rao spunta l’interesse del Modena. La situazione

Il Modena mostra interesse per Emanuele Rao, esterno d’attacco classe 2006 di proprietà del Napoli. Nel corso di questa stagione, il calciatore si è accasato al Bari dove, nonostante non sia riuscito ad impedire la retrocessione in Serie C, ha dato prova di disporre di un ottimo talento, mettendo a referto 6 gol e 2 assist. Ora, spunta per lui l’ipotesi di una nuova avventura con il club gialloblù. A riportare è il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X. “Il Modena ha mostrato interesse nel giovane attaccante del Napoli Emanuele Rao (nato nel 2006)”.