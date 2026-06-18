Repubblica – Rinnovo McTominay, se ne parlerà meglio dopo i Mondiali. ADL vuole lasciarlo tranquillo

Prosegue la trattativa per il rinnovo di Scott McTominay con il Napoli. La società non ha alcuna intenzione di privarsi dello scozzese, nonostante non sia arrivata ancora la fumata bianca all’estensione dell’accordo. L’idea, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, è che se ne parlerà in maniera più approfondita dopo i Mondiali, lasciando l’ex Manchester United tranquillo nel corso della manifestazione. Non preoccupano invece le voci in merito a una possibile offerta del Real Madrid. Aurelio De Laurentiis, infatti, ritiene poco probabile un nuovo caso Kvaratskhelia.