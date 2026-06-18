Gazzetta – Milinkovic-Savic, c’è la Juve. Il serbo sondato per la porta

Vanja Milinkovic-Savic alla Juventus? Uno scenario non impossibile. I bianconeri sono a caccia di un portiere, ed il serbo è in uscita dal Napoli. In caso non si riuscisse a chiudere per Emiliano Martinez, il Ds Ottolini punterebbe su altri profili meno costosi. Tra questi, figura proprio l’ex Torino. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“L’ultimo candidato ad aggiungersi alla lista è Vanja Milinkovic-Savic, il fratello del centrocampista dell’Al-Hilal per tanti anni nei radar bianconeri. Il 29enne portiere serbo, specialista nei rigori e abile nell’impostazione del gioco, è segnalato in uscita dal Napoli e alla Continassa hanno preso informazioni anche su di lui. Quello dell’ex granata è un nome in più che si aggiunge al “file” di Ottolini”.