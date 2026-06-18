Gazzetta – Il Lecce non riscatterà Cheddira, ma studia una nuova formula per trattenerlo

Il Lecce non riscatterà Walid Cheddira dal Napoli, ma cercherà una formula diversa per trattenerlo. L’attaccante marocchino, voluto da Eusebio Di Francesco nel mercato di gennaio, è risultato decisivo ai fini della salvezza dei salentini, mettendo a referto 3 gol e un assist nei momenti decisivi della stagione. Ora, la missione è quella sì di tenerlo, ma non con la formula stabilita con il Napoli, ovvero 4 milioni per il diritto di riscatto. Ora, i salentini sono al lavoro per studiare una nuova proposta, così da tenere ancora l’ex Bari. A riportare è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.