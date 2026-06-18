CdS – Gila, rischio telenovela. L’intervento dell’agente non ha sbloccato la trattativa

La trattativa tra il Napoli e la Lazio per Mario Gila rischia di diventare una telenovela. Come riporta Il Corriere dello Sport, la riunione di ieri tra la società biancoceleste e l’agente Camaño non è servita a sbloccare la trattativa. Intanto, il muro eretto da Lotito resta altissimo, così come appare complicata l’idea di inserire una contropartita nell’affare. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La riunione tra Camaño e la società non è servita a dare il via alla trattativa con il Napoli: per il momento resta tutto sul vago, sul sentito dire. Lotito sa che De Laurentiis sarebbe pronto ad acquistare Gila, De Laurentiis sa che Lotito spara molto alto e dopo ventidue anni i due colleghi presidenti romani non hanno ancora chiuso un solo affare. Il muro resta altissimo. E anche la possibilità di inserire una contropartita tecnica, per il momento, appare estremamente complicata: a Gattuso piacciono Rafa Marin e Sam Beukema, cioè un giocatore che il Napoli vuole rilanciare dopo il prestito al Villarreal e l’addio di Juan Jesus e un investimento da 33 milioni (estate 2025) che non è ritenuto sul mercato e non ha intenzione di muoversi. Niente difensori? A Rino piacerebbe Lucca, un centravanti, ma anche un acquisto costato 35 milioni un anno fa. Strutturare un’operazione e soprattutto individuare il profilo giusto per tutti è davvero molto difficile. Strada in salita, insomma. Nonostante il Napoli e Gila abbiano già l’accordo e il calciatore spinga per la cessione: aspira a iniziare una nuova avventura e anche a ritrovare la Champions smarrita un paio di stagioni fa. Il diritto sulla rivendita che il Real s’è assicurato nel 2022, dopo la cessione di Gila alla Lazio per 6 milioni, sposta tutti gli equilibri: avendo l’obbligo del mercato a saldo zero, Lotito vuole ricavare il massimo possibile nell’ottica di un successivo acquisto all’altezza ed è pronto ad assumersi il rischio di perdere il calciatore a zero. La storia è destinata a diventare una telenovela. E siamo appena a metà giugno”.