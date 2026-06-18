CdS – E se Lukaku rimanesse al Napoli? C’è grande stima da parte di Allegri, e lui…

E se alla fine Romelu Lukaku rimanesse al Napoli? Il belga sembra esser rifiorito nel suo debutto ai mondiali americani contro l’Egitto. Un impatto che non è passato inosservato al tecnico Massimiliano Allegri, che ha grande stima di lui. Ora, si apre l’ipotesi di una possibile clamorosa permanenza, impensabile solamente fino a pochi giorni fa. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Ogni partita è una nuova chance per confermare i progressi, migliorare le statistiche e riscrivere il futuro. Anche con il Napoli: Allegri lo ha sempre stimato, lo voleva già alla Juve, e ora se lo ritrova là, a un passo. Con un altro anno di contratto e una parabola da orientare: l’ingaggio è ricco, certo, e fino a un mesetto fa sembrava soltanto impossibile immaginare la terza stagione azzurra di Romelu. E invece, il Big ha trovato il Max. E tutto è tornato in ballo e possibile. Sia chiaro: di scritto non c’è nulla e il mercato non è ancora partito, ma la certezza è che Allegri lo ha visto segnare alla sua maniera contro la Croazia e poi graffiare anche l’Egitto. E ha sorriso. Nella sua nuova dimensione, a tratti un po’ stile Altafini, lui entra e segna. O fa segnare: è accaduto a Verona, nel giorno dell’unico gol della stagione, e poi contro croati ed egiziani. Romelu c’è e si vede. E s’è sentito a fine campionato: ha detto di non voler lasciare il Napoli, di amare squadra, città e tifosi, di avere gratitudine e passione. E anche questo avrà un peso nelle immancabili riflessioni collettive che verranno. Come la stima di Max“.