Tmw – Tra la richiesta per Gila e il rientro di Rafa Marin: con quale modulo giocherà Allegri?

La prima richiesta di mercato di Massimiliano Allegri riguarda un difensore: Mario Gila. Al possibile arrivo del laziale, si aggiunge il ritorno alla base di Rafa Marin. Questi, potrebbero aggiungersi ad un reparto composto da Rrahmani, Buongiorno, Beukema e Marianucci. E a loro, potrebbero essere aggiunti Giovanni Di Lorenzo e Rafa Marin, che hanno già operato in contesti più difensivi. Dunque, la domanda è lecita: come giocherà Allegri? Riporta il portale Tuttomercatoweb, queste indicazioni lasciano pensare all’impiego di una difesa a 3. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ma chi deve arrivare a prescindere dalle cessioni? Un esterno destro capace di giocare a tutta fascia e un centrale di difesa. Se per il primo ruolo il profilo che affascina di più è quello di Anan Khalaili, classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise, per la difesa le idee sono ancora più chiare. C’è un nome ben preciso: Mario Gila. Al centrale spagnolo Allegri vuole affidare le chiavi di una difesa in cui dopo il prestito al Villarreal tornerà a operare anche lo spagnolo Rafa Marin. Due nuovi difensori che entrano per uno che esce, al posto di quel Juan Jesus che è in scadenza di contratto e a cui non verrà rinnovato l’accordo per la prossima stagione. Non sono troppi? Tutto dipende da come giocherà il Napoli. Detto che per Luca Marianucci è possibile un nuovo prestito, al momento in rosa oltre a Rafa Marin ci sono Buongiorno, Rrahmani, Beukema. Con l’aggiunta di Gila, in una difesa a quattro sarebbero cinque giocatori per due posti. Se poi l’indicazione di partenza sarà quella della difesa a tre all’occorrenza si possono aggiungere anche Di Lorenzo a destra e Mati Olivera a sinistra. Un reparto più che adeguato per affrontare una stagione con tre competizioni. Con una difesa così extra-large le indicazioni portano a pensare a un Napoli che andrà nella direzione di un 3-5-2 o un 3-4-2-1. A meno che dopo l’acquisto di Gila e il ritorno di Marin non si valuti la cessione di uno tra Sam Beukema e Alessandro Buongiorno per rientrare dell’investimento per il centrale spagnolo ex Real Madrid. Il primo calciatore chiesto da Allegri per il suo nuovo corso”.