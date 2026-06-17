Sky – Primavera Napoli, Nocerino vicino a diventare il nuovo allenatore

Il Napoli è vicino ad Antonio Nocerino per il ruolo di allenatore della Primavera. L’ex calciatore, non ha mai potuto coronare il sogno di giocare in azzurro, nonostante sia stato molto vicino ad essere messo sotto contratto nel 2007, quando giocava nel Piacenza. Ora, questo suo desiderio potrebbe venir realizzato, seppur da tecnico. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, dovrebbe essere lui il nome scelto dalla dirigenza per poter riportare gli azzurrini nella massima categoria dopo la dolorosa retrocessione di questa stagione. Ora, quel sogno, sembra essere a portata di mano.