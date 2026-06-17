Sky – Primavera Napoli, Nocerino vicino a diventare il nuovo allenatore

Scritto da:
Elia Falco
-
fonte foto: Instagram @antonocerino

Il Napoli è vicino ad Antonio Nocerino per il ruolo di allenatore della Primavera. L’ex calciatore, non ha mai potuto coronare il sogno di giocare in azzurro, nonostante sia stato molto vicino ad essere messo sotto contratto nel 2007, quando giocava nel Piacenza. Ora, questo suo desiderio potrebbe venir realizzato, seppur da tecnico. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, dovrebbe essere lui il nome scelto dalla dirigenza per poter riportare gli azzurrini nella massima categoria dopo la dolorosa retrocessione di questa stagione. Ora, quel sogno, sembra essere a portata di mano.

Articolo precedenteSky: “Per De Bruyne si deve attendere il dialogo con il nuovo allenatore”
Articolo successivoCdS – Rinnovo McTominay, serve quadra definitiva sull’ingaggio. La situazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE