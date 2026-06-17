Pedullà: “Napoli, rinviato l’affondo per un terzino destro. Vi spiego”

Il Napoli non affonderà in questo momento per il laterale destro. È quanto riporta il giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà. Secondo quanto da lui raccontato, la dirigenza azzurra non è al momento interessata ad acquistare un sostituto di Giovanni Di Lorenzo. Il motivo? Al momento l’obiettivo numero uno è Mario Gila, difensore centrale della Lazio. In lista rimangono Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise e Dodô della Fiorentina. Ma, come già detto, per degli affondi più concreti bisognerà attendere. Contemporaneamente, la dirigenza si riserva di prendere una decisione definitiva su Luca Marianucci, che all’occorrenza potrebbe giocare da terzino destro.