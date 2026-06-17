Koulibaly al miele su Napoli: “Sento molto affetto. Ho ancora tanti amici lì”

Parole al miele di Kalidou Koulibaly per Napoli, il suo passato calcistico. Il difensore senegalese, impegnato ai Mondiali, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara tra il suo Senegal e la Francia. Qui, ad una domanda relativa all’affetto riservatogli da vari tifosi in Italia, ha risposto dicendo di ricevere ancora tanti messaggi da Napoli. Di seguito, ecco quanto riportato.

In Italia ancora tantissimi tifosi, in particolare a Napoli, ti vogliono ancora molto bene. Senti un po’ di questo affetto? “Sì lo sento, ho ancora tanti amici in Italia, soprattutto a Napoli. Ho ricevuto tanti messaggi prima di questa partita perché è da due mesi che non giocavo. Quindi, era un po’ difficile per me. Ma, dobbiamo crederci fino alla fine. Possiamo farcela, la prossima sarà una grande partita contro la Norvegia. Dobbiamo essere pronti per prendere punti e far sperare il nostro paese”.