Il Mattino – Anguissa ai saluti: il Napoli segue quattro nomi per sostituirlo

Il Napoli si guarda intorno per quanto riguarda un innesto a centrocampo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’addio di André-Frank Zambo Anguissa (in scadenza tra un anno) appare sempre più probabile. Motivo per cui, Giovanni Manna è a caccia di un sostituto. E, il Ds non va a caccia solamente di profili simili all’ex Fulham, ma anche a giocatori differenti. Su tutti, spicca il nome di Thiago Almada, fantasista in uscita dall’Atletico Madrid. Piacciono però anche Gabriel Sara del Galatasaray e Davide Frattesi dell’Inter, che però è attenzionato anche dalla Premier League. Tra i profili graditi ad Allegri rientra però anche Nicolò Fagioli da lui allenato alla Juventus. Tuttavia, Fabio Grosso ha intenzione di renderlo il centro nevralgico della sua Fiorentina.