Il Mattino – Allegri-Napoli, ecco quando il tecnico potrebbe liberarsi dal Milan

Massimiliano Allegri sarà presto il nuovo allenatore del Napoli. Perché l’accordo possa divenire ufficiale, serve ora la risoluzione del contratto tra il tecnico e il Milan, che ha appena ingaggiato Ruben Amorim al suo posto. Dunque, è questione di giorni perché arrivi l’ultimo via libera da parte della società rossonera. Riporta Il Mattino, il tecnico livornese sarà napoletano tra due settimane, con la dirigenza azzurra che auspica la separazione con il Diavolo già nel fine settimana, così da poter procedere.