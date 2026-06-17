Gazzetta – Napoli-Lazio, si tratta per Gila: gli azzurri potrebbero offrire 20 milioni. La situazione

La trattativa tra il Napoli e la Lazio per Mario Gila entra dal vivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza azzurra garantirebbe allo spagnolo (che ha già accettato la destinazione) un quinquennale a oltre due milioni a stagione. Ora, c’è da superare la resistenza della Lazio. La società potrebbe offrire 20 milioni a Lotito per convincerlo a cedere subito il centrale, senza però spingersi troppo oltre. D’altro canto, i biancocelesti non tireranno troppo la corda, nonostante la loro richiesta di 30 milioni di euro per la partenza immediata. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra gli agenti del giocatore e il Napoli, pronto a garantire a Gila un quinquennale da oltre due milioni più bonus all’anno, praticamente il doppio di ciò che oggi lo spagnolo percepisce nella Capitale (1,1 milioni netti). Mario spinge per la soluzione Napoli, ma serve pazienza. E, soprattutto, trovare la formula giusta per il trasferimento. Il Napoli potrebbe arrivare a offrire fino a 20 milioni, ma difficilmente andrà oltre. La Lazio, intanto, ha capito che non può tirare troppo la corda e che da Gila può incassare la giusta cifra per sbloccare anche il suo mercato. Il vero nodo della questione, però, resta la percentuale del cinquanta per cento che Lotito deve al Real Madrid in caso di cessione di Gila. Per questo il club biancoceleste parte da una richiesta di 30 milioni di euro: solo la metà resterà infatti nelle casse del club”.