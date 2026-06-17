Gazzetta – Impressionò con l’Eintracht, ora il Napoli cerca acquirenti: la parabola di Lindstrom

Jesper Lindstrom è certamente uno dei più fragorosi flop di mercato degli ultimi anni. Arrivato nell’estate del 2023 per circa 25 milioni di euro, non è mai riuscito ad imporsi al Napoli, dove ha collezionato diverse panchine e nessun gol o assist. I due prestiti a Everton e Wolfsburg non hanno cambiato l’inerzia della sua parabola discendente. Ora, per lui si prospetta una nuova avventura, nuovamente lontano da Napoli. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Non c’è bisogno di sforzarsi con la memoria, anche se sembra sia passata un’eternità: Jesper Lindstrom è approdato a Napoli appena tre anni fa, costò un botto (venticinque milioni o giù di lì), arrivò dopo aver impressionato in Champions League con l’Eintracht (anche da avversario degli azzurri), divenne pietra dello scandalo in una conferenza stampa in cui Aurelio De Laurentiis discusse sulle sue caratteristiche, ed è diventato poi un flop. In due anni, Everton e Wolfsburg, ha messo assieme una quarantina di presenze e cancellato quasi se stesso: eppure ha ancora e solo ventisei anni, certo non ha dimenticato quel che sa fare e il Napoli aspetta amatori interessati al talento di questo danese improvvisamente sparito dalla scena, che in azzurro ha collezionato 29 presenze in totale, tutte nella disgraziata stagione post scudetto di Spalletti”.