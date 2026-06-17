Gazzetta – Gila-Napoli, possibile contropartita nell’affare? Le richieste di Gattuso

A complicare la trattativa per Mario Gila c’è la questione legata al blocco soft al mercato della Lazio. Come accaduto per il Napoli nell’ultima sessione di gennaio, i biancocelesti dovranno operare a saldo zero. Una circostanza che rende più difficile sbloccare l’operazione. Intanto, Gattuso guarda a delle possibili contropartite: piacciono Lucca, Beukema e Ngonge. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“In altre circostanze, sarebbe stata un’operazione semplice da sbloccare con l’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita alla Lazio. E a Napoli cene sono almeno tre di giocatori che potrebbero interessare: Gattuso cerca un centravanti fisico, potente e capace di attaccare lo spazio in profondità, tutte caratteristiche che potrebbe garantire Lorenzo Lucca. L’ex Udinese, però, è stato pagato appena un’estate fa 35 milioni (9 per il prestito e 26 da pagare adesso per l’obbligo di riscatto), difficile mettere in piedi uno scambio, a maggior ragione perché c’è il Real Madrid che aspetta la sua parte. Chissà, magari slegando le due operazioni o puntando al prestito con diritto, si potrebbe trovare la quadra. A Gattuso, poi, non dispiacerebbe Sam Beukema, altro colpo dell’ultimo mercato poco valorizzato in azzurro. Difficile possa muoversi, però chissà. C’è poi Cyril Ngonge che cerca una nuova avventura e in passato la Lazio aveva fatto più di un sondaggio per il giocatore”.