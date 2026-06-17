Gazzetta – Cajuste, nonostante il mancato riscatto l’Ipswich potrebbe trattenerlo. La situazione

Jens Cajuste è un oggetto misterioso degli ultimi anni di mercato. Arrivato per 12 milioni dal Reims nel 2023, ha trascorso due anni in prestito all’Ipswich Town, che ha però scelto di non riscattarlo. Gli inglesi però, potrebbero provare ugualmente a trattenerlo. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Ci sono affari che appartengono ad un’epoca vicina che sembra invece lontana e un club ha il dovere di tutelare se stesso e il proprio patrimonio senza svendere: Jens Cajuste appartiene allo stesso mercato, estate 2023 e dodici milioni al Reims per averlo, ad agosto compirà 27 anni, potrebbe anche restare all’Ipswich Town, nonostante non sia stato esercitato il diritto di riscatto: sarebbe stato obbligatorio, ma non ha raggiunto le presenze necessarie. Quelli che sono stati di passaggio, a Napoli, messi assieme rappresentano valore economico, mica coriandoli, che non meritano – per rispetto che si ha dei soldi – di non essere lasciati lì in un angolino del bilancio. Perché i soldi non saranno tutto ma servono”.