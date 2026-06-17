Di Marzio: “A Lukaku converrebbe rimanere al Napoli. Allegri è un suo grande estimatore”

Secondo Gianluca Di Marzio, Romelu Lukaku farebbe bene a rimanere al Napoli. Nella sua rubrica Caffè Di Marzio, redatta in collaborazione con il portale Tuttomercatoweb, il giornalista considera come miglior opportunità per il belga quella di rimanere in azzurro, dove troverebbe in panchina un suo grande estimatore come Massimiliano Allegri. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Al belga conviene rimanere al Napoli. Lukaku è un giocatore che ha dimostrato, entrando e contribuendo al gol del pareggio del Belgio, che, se fisicamente è al top, può ancora essere devastante – prosegue il podcast -. Lukaku, poi, è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri, che nei ragionamenti del Napoli futuro lo considera un giocatore ancora prezioso. Lukaku era il giocatore bloccato da Allegri e da Manna, quando Manna era il direttore sportivo della Juventus ai tempi dell’Inter. Quando il belga ruppe con i nerazzurri a seguito di quella panchina maldigerita in finale di Champions League contro il Manchester City. L’operazione poi non si fece più, ma il tecnico rimane un suo estimatore. Se è vero che l’input del Napoli è quello di abbassare il tetto ingaggi, a livello tecnico Allegri vota per Lukaku. Molto dipenderà dalle prestazioni ai Mondiali. Insomma, il futuro di Lukaku dipende da Lukaku stesso, sia che si tratti di permanenza o di addio”.