Com’è stata la prima giornata dei ‘napoletani’ ai Mondiali? Bene i belgi e Olivera. Sufficiente McTominay

Bene De Bruyne e Lukaku, sufficiente invece McTominay. Spunta però una sorpresa in tutto ciò: Mathias Olivera. È questo il commento che si può fare della prima giornata di questi Mondiali per i calciatori del Napoli. A vincere tra le varie Nazionali è solo la Scozia, seppur non convincendo appieno. E con essa, non ha stupito nemmeno Scott, che è apparso acciaccato seppur non insufficiente. Appaiono invece più luminosi gli altri tre, nonostante non abbiano agguantato il risultato pieno.

Il miglior riscontro in quanto a prestazione arriva certamente dai belgi Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. I belgi, contrapposti all’Egitto, hanno disputato una gara in crescendo. Ad un primo tempo opaco, che ha visto i faraoni passare in vantaggio grazie al destro di Ashour, ne è seguito un secondo dove gli uomini di Garcia hanno preso poco a poco le redini del match, seppur andando in difficoltà in transizione.

In crescendo è stata anche la partita dell’ex City, più in difficoltà nei momenti in cui l’Egitto straripava, più ispirato col passare dei minuti. L’allenatore francese lo ha schierato in una posizione da numero 10 classico, dove De Bruyne ha dovuto fungere da raccordo e da inventore di gioco, oltre a tentare delle conclusioni dal limite dell’area. Un match che ha visto come suo lampo principale un palo su calcio di punizione, una delle specalità del repertorio.

Ma, il grande e inatteso protagonista è stato Lukaku. In una partita difficile, in cui il Belgio faceva molta fatica a scardinare la difesa egiziana, serviva l’apporto di un centravanti. Così, al minuto 66, Garcia ha optato per mandare in campo Romelu, nonostante sia ancora lontanto dal top della condizione. E, dopo appena 20 secondi, sarà proprio lui a propiziare la rete dell’1-1. Su un cross dalla destra di Meunier, il centravanti ha fatto valere il suo fisico, costringendo il difensore avversario Hany ad un maldestro intervento, a causa del quale ha depositato il pallone nella porta difesa dal connazionale Shoebir: autogol. Un impatto da subito decisivo nel match, pur non entrando nel tabellino dei marcatori.

Non è da sottovalutare però il prosieguo della sua gara. Galvanizzato dal gol, Lukaku si è immediatamente proposto con qualità e presenza al centro dell’attacco, andando vicino anche al gol del vantaggio al minuto 87. Una mezz’oretta di gioco che non equivale ad una sentenza, ma che dimostra come il 9 del Napoli non sia affatto un calciatore da cestinare. D’altronde, talento e carisma non gli mancano.

Vince Scott McTominay con la sua Scozia, pur senza brillare. Il numero 8 del Napoli, reduce da alcuni acciacchi fisici, è partito titolare nella vittoria contro Haiti, la prima dopo 36 lunghi anni in un Mondiale. Eppure, gli uomini di Clarke hanno ancora della strada da fare. Contro la nazionale caraibica è arrivata una prova senza infamia e senza lode, dove ci si è limitati perlopiù a gestire il minimo vantaggio. Una scelta rischiosa, specie se si pensa che le prossime partite saranno contro un Marocco apparso in grande forma ed un Brasile che, al netto di alcuni problemi, dispone delle armi per colpire in gara secca.

Un’uscita che ha visto il centrocampista del Napoli giocare tra i due di centrocampo, con il compito di aggiungersi in area di rigore. Al netto di un palo colpito in avvio di partita, l’ex Manchester United non ha inciso in fase offensiva, limitandosi alla battaglia nelle zone nevralgiche. Anche in quest’aspetto, McTominay non è risultato dominante come suo solito. Va però detto che questo Mondiale sarà lungo, caldo e dispendioso. Motivo per cui, scegliere di non spremere fin da subito tutte le proprie energie è comprensibile. Inoltre, partite contro Brasile e Marocco possono consentire alla Scozia di poter giocare al meglio con l’abito più consono: blocco basso e ripartenze. E come ben si sa a Napoli, Scott sa come emergere in questo tipo di sfide.

Buona anche la prova di Mathias Olivera con il suo Uruguay. La nazionale di Marcelo Bielsa ha disputato una gara a due facce contro l’Arabia Saudita. Nel corso della prima frazione di gioco, la celeste non è riuscita a contenere gli avversari, che hanno giocato con buono spirito e dedizione, passando addirittura in vantaggio grazie al gol di Al-Amri. Nella ripresa invece, i sudamericani hanno imposto un gioco offensivo, costringendo gli uomini di Donis a chiudersi nella propria metà campo. Il definitivo pari arriverà grazie ad una rete di Araujo, in un’azione nata da un pallone servito proprio dal terzino del Napoli.

La sua gara è risultata decisamente interessante. Bielsa ha optato per schierarlo da centrale in una difesa a 4. Qui, Olivera ha svolto perlopiù compiti di regia, completando 122 tocchi al pallone. A questi, ha aggiunto una buona propensione in fase offensiva, soprattutto nel corso della ripresa. Riporta la Fifa, è il calciatore ad aver percorso più chilometri nel match (11,76 km). Non ha sfigurato in fase difensiva, nonostante il gol subito richiami all’errore generale della retroguardia. In totale, ha vinto 8 duelli su 12 (di cui 6 nel gioco aereo), senza subire nemmeno un dribbling. Insomma, una partita assolutamente valida, che certifica come l’ex Getafe sia un elemento di assoluta affidabilità e che nel Napoli può starci eccome.

0 minuti invece per Lang in Olanda-Giappone. Una partita molto interessante, tra due squadre molto organizzate, ma dalla quale escono vincitori ai punti gli uomini di Moriyasu. Koeman però, ha ricevuto risposte positive da due dei suoi uomini nel reparto offensivo: Malen e Summerville (andato anche in gol). Uno scenario che rischia di chiudere ulteriormente le porte all’esterno ex Psv. Ma, in una competizione molto lunga e con partite differenti tra di loro, mai dire mai.