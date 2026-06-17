CdS – Tra Olivera, Spinazzola e Gutierrez. Quanta scelta per Allegri a sinistra!

Quanti terzini sinistri a disposizione per Massimiliano Allegri! L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, traccia il profilo dei diversi giocatori che avrà a disposizone il tecnico livornese per il ruolo di laterale sinistro. Dal jolly Olivera al cursore Spinazzola, passando per il palleggiatore Gutierrez, non manca certamente scelta in casa Napoli. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Fa il centrale in nazionale ma è un esterno puro, Mathi Olivera, una delle tante soluzioni per Allegri a sinistra in vista del prossimo anno. Al centro ormai è di casa al Napoli come in Uruguay. All’esordio contro l’Arabia Saudita, a Miami, ha giocato nei due dietro accanto a Varela e ha propiziato il pari di Araujo con il cross per il colpo di testa di Viñas da cui poi è nato il gol dell’1-1. Con Conte, Olivera ha chiuso l’ultima stagione da centrale di sinistra nella linea a tre, ma aveva giocato anche a destra e, ovviamente, come esterno mancino di una linea a quattro. Insomma, un jolly prezioso per Allegri che ora pensa al Mondiale – il 22 sempre a Miami seconda sfida del Gruppo H contro Capo Verde – e che poi, quando tornerà a Napoli, avrà tempo e modo per conoscere il nuovo allenatore e trovare insieme il giusto feeling. Intanto, a Dimaro, Allegri potrà contare sull’abbondanza della corsia mancina. Avrà subito a disposizione Spinazzola, fresco di rinnovo biennale che va solo annunciato, e Gutierrez, pronto alla sua seconda stagione in Italia dopo il battesimo concluso con 36 presenze e un gol alla Fiorentina (giocando a destra, intuizione di Conte in un ruolo mai ricoperto prima in carriera). Imbarazzo della scelta, per Max, con tre giocatori nello stesso ruolo ma con caratteristiche differenti: Mati è un difensore puro, è un terzino prudente che sa come spingere ma è abilissimo a tenere la posizione e nelle marcature; Spina è un esterno offensivo (con Conte ha giocato anche alto), va di dribbling e sprint; Guti è un palleggiatore prestato alla fascia con un sinistro da rifinitore. Tre per un ruolo, a seconda dei casi”.