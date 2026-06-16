Sky: “Per De Bruyne si deve attendere il dialogo con il nuovo allenatore”

Massimo Ugolini, inviato di Sky ha aggiornato sul futuro di Kevin De Bruyne, attualmente impegnato nel Mondiale negli States con il suo Belgio.

Il giornalista ha sottolineato che sarà cruciale il dialogo con il nuovo mister: “Su De Bruyne dobbiamo aspettare la triangolazione giocatore, allenatore e presidente, perché bisognerà capire se De Bruyne vorrà continuare ad abbracciare il progetto che ha scelto un anno fa. Bisognerà aspettare la valutazione tecnica di Massimiliano Allegri, cioè quanto, nella sua idea del nuovo Napoli, potrà essere organico il belga e poi ovviamente. Non in ultimo, il parere del presidente De Laurentiis perché, lo ricordiamo, c’è l’esigenza di abbassare il monte ingaggi. Insomma, sono 10 milioni lordi: costa, pesa sul bilancio lo stipendio di Kevin De Bruyne”.