Sky: “Passi in avanti per Gila”: il punto

Mario Gila continua ad essere il maggior osservato per la difesa del Napoli.

Secondo quanto riferito dall’inviato di Sky, Massimo Ugolini, ci sono stati passi in avanti per il centrale della Lazio: “Innanzitutto decisamente va meglio rispetto a qualche settimana fa, perché sembrava insormontabile il muro della Lazio. Invece ieri c’è stata un’apertura significativa: il Napoli sta spingendo tanto per il difensore biancoceleste.

C’è di fatto un accordo con l’agente del giocatore, bisognerà evidentemente poi trovare un accordo con il club di Lotito che però, nelle ultime ore, ha aperto alla trattativa. Quindi segnali positivi e incoraggianti per Massimiliano Allegri che, con l’arrivo di Amorim, di fatto è cominciato il countdown per l’ufficialità sulla panchina del Napoli“.