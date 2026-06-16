Sky: “La situazione Lukaku sarà un dilemma per Manna”

Romelu Lukaku, attualmente occupato nel Mondiale con il proprio Belgio, sarà un rebus per la società azzurra nel corso di questa sessione di mercato.

Massimo Ugolini, inviato di Sky ha aggiornato sul futuro della punta ex Inter e Manchester United: “Non sarei molto ottimista sulla possibilità che possa restare Romelu Lukaku. A, perché comunque anche l’ingaggio di Lukaku pesa non poco, circa 8 milioni di euro. B, perché la situazione ambientale non è ancora risolta. Vi abbiamo raccontato le asperità di inizio primavera quando Lukaku era andato in Belgio: gli è stato chiesto di tornare, non è tornato.

Insomma, tre multe, di fatto si è allenato fuori rosa e quindi questa situazione ambientale credo che possa pesare non poco nelle valutazioni di Manna e del presidente De Laurentiis. Resta però una grande vetrina il Mondiale per fare chiarezza e probabilmente anche per fare cassa, perché Lukaku ieri ha dato dei segnali incoraggianti e potrebbe stimolare l’interesse di qualche club pronto a investire sull’attaccante belga”.