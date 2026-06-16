Montervino: “Gila è fortissimo, farebbe il titolare”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, a Tuttomercatoweb ha parlato di diversi temi attinenti al Napoli: “Lukaku ha ancora un altro anno di contratto a due milioni di euro netti; onestamente non credo che abbia un futuro nel Napoli e anzi, mi auguro che possa fare un buon Mondiale per attirare qualche offerta. Gli azzurri devono svecchiare e mettere dentro freschezza. Non penso sia un giocatore su cui puntare insomma. Oltre ad Hojlund, che quest’anno ha fatto solo dieci reti, i gol dovranno arrivare anche dagli esterni e dalle seconde punte.

Gila è fortissimo. In più permette di giocare più alto perché sa coprire la profondità con la sua corsa. Se dovesse arrivare farebbe il titolare, considerando anche che Buongiorno quest’anno ha saltato tante partite. Buongiorno in una difesa a quattro è il centrale mancino più forte che c’è in Italia per me, ma deve star bene fisicamente.

Per me Vergara potrebbe fare il titolare quest’anno a Napoli. Neres del resto è un altro che fa dieci partite all’anno. Mi aspetto che possa essere una bella sorpresa”.