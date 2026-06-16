Fabbroni: “Tutti passano la palla a De Bruyne”

Il Belgio ha fatto il suo esordio mondiale pareggiando 1-1 contro l’Egitto con Kevin de Bruyne tra i protagonisti grazie al cross che propiziato l’autogol della squadra africana.

Il giornalista Mario Fabbroni ha commentato l’esordio del campione ex Manchester City: “Il Belgio non ha un centravanti e Lukaku riesce a imprimere timore nella retroguardia dell’Egitto, ma tendenzialmente questa partita non ci dice che percorso farà questo Belgio. De Bruyne partecipa, tutti gli passano il pallone. Calamita le iniziative della squadra. È un giocatore che ha avuto un buon impatto sul Mondiale”.