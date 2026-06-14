Tuttosport-Napoli al lavoro per il rinnovo di Lobotka e Di Lorenzo: il punto

Il Napoli oltre al mercato in entrata ed in uscita si sta concentrando anche sul rinnovo dei contratti di diversi leader della squadra, primo su tutti il capitano Giovanni Di Lorenzo.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono stati avviati i contatti con il regista slovacco Stanislav Lobotka per estendere il contratto fino al 2029, situazione analoga per il capitano che si legherebbe con la società campana per ulteriori 3 anni in modo tale da avere un filo continuo dal punto di vista tecnico e di spogliatoio.