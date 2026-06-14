Tuttomercatoweb-La Juve lancia la sfida per Gila: gli aggiornamenti

Il nome di Mario Gila è finito da tempo sul taccuino del ds Manna, dato anche l’apprezzamento di Massimiliano Allegri.

Sul difensore della Lazio però, ci sarebbe anche l’interessamento della Juventus, come riferito da Nicolò Ceccarini su Tuttomercatoweb: “Negli ultimi tempi si sono intensificati i contatti con il Bologna per arrivare a Lucumi, che ha un solo anno di contratto ma una clausola di 28 milioni fino a metà luglio. Una cifra al momento considerata decisamente alta. I bianconeri però stanno alzando il pressing anche su Mario Gila. Qui in vantaggio c’è il Napoli ma l’interesse è molto concreto. La valutazione è tra i 25 e i 30 milioni.

Anche lui come Lucumi andrà in scadenza alla fine del prossimo anno. La Lazio chiede tanto anche perché il 50 per cento della cessione finirà nelle casse del Real Madrid. E veniamo al centrocampo dove un nome caldo resta Kessié, che si è svincolato dall’Al-Ahli. La Juventus però non ha ancora affondato il colpo. Con il Mondiale appena cominciato la concorrenza potrebbe aumentare anche se il giocatore si è dimostrato fin da subito interessato al progetto bianconero“.