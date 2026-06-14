Repubblica: Allegri chiede un rinforzo sulla destra, tre nomi nel mirino del Napoli

Massimiliano Allegri è pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina del Napoli e avrebbe già indicato una delle priorità per il mercato estivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico considera fondamentale l’arrivo di un nuovo esterno destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo nel corso della stagione.

La dirigenza azzurra condivide questa esigenza da tempo, soprattutto in vista di un’annata che vedrà il Napoli impegnato su più fronti tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. L’obiettivo è aumentare la profondità della rosa senza rinunciare alla qualità. In cima alla lista resta Anan Khalaili, profilo particolarmente apprezzato dal club. Il Napoli avrebbe già trovato un’intesa con il giocatore e il suo entourage, ma la trattativa con l’Union Saint-Gilloise si presenta complicata a causa della richiesta di circa 25 milioni di euro avanzata dal club belga.

Per questo motivo la società continua a valutare anche altre opzioni. Tra queste figura Dodò, esterno della Fiorentina che resta un nome seguito con attenzione, mentre cresce la candidatura di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, considerato un profilo interessante sia per caratteristiche tecniche sia per una valutazione economica più contenuta, stimata intorno ai 15 milioni di euro.