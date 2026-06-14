Napoli, mercato già avviato: Gila resta il primo obiettivo per la difesa

Il Napoli si muove con largo anticipo sul mercato estivo e sta già programmando le prime operazioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. In attesa dell’ufficializzazione di Massimiliano Allegri, la dirigenza azzurra sta lavorando su alcuni obiettivi condivisi con il tecnico livornese.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, uno dei nomi più caldi resta quello di Mario Gila. Il centrale della Lazio continua a essere il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato e il club partenopeo sarebbe pronto ad approfondire i contatti nelle prossime settimane per capire la fattibilità dell’operazione.

Parallelamente, il Napoli è alla ricerca di un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo. La società ritiene prioritario inserire un vice del capitano per garantire maggiori rotazioni durante una stagione che vedrà gli azzurri impegnati su più fronti. Tra i profili monitorati figurano diversi esterni graditi sia alla dirigenza sia al nuovo allenatore.

