Il Mattino: Napoli, Anguissa resta un nodo di mercato

Il Napoli procede con cautela nella pianificazione del mercato estivo. In attesa dell’arrivo ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, la società ha momentaneamente rallentato le operazioni in entrata, preferendo attendere le valutazioni del nuovo allenatore sull’attuale organico.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, non c’è particolare fretta di intervenire sul mercato, anche perché la rosa ereditata dalla gestione Conte viene considerata già competitiva. Sarà Allegri a indicare eventuali rinforzi e le priorità per la prossima stagione, con il club pronto a mettere a disposizione un budget importante, stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Tra le situazioni da monitorare con maggiore attenzione c’è quella di Frank Anguissa. Dopo cinque stagioni in azzurro e un contributo decisivo alla conquista di due scudetti, il centrocampista camerunense potrebbe valutare una nuova esperienza lontano da Napoli. Il quotidiano evidenzia come gli agenti del giocatore abbiano chiesto chiarimenti sulla valutazione fissata dal club, un segnale che potrebbe anticipare possibili sviluppi nelle prossime settimane. La posizione del Napoli è comunque chiara: per lasciar partire Anguissa servirà un’offerta non inferiore ai 20 milioni di euro.