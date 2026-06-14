Il Mattino – L’era Conte si fa sentire. Ecco di quanto è in rosso il bilancio del Napoli

Nonostante i successi ottenuti, il biennio con Conte per il Napoli è costato molto sul piano economico. Infatti, come riportato da “Il Mattino”, il bilancio sarebbe entrato in negativo alla fine della stagione appena conclusa.

Infatti gli investimenti sono stati tanti e lo sono stati anche i costi dei cartellini di alcuni giocatori e dei loro stipendi. Pesano in particolare sul bilancio gli investimenti che non hanno ancora reso come Lucca e Lang.

Tuttavia, la situazione non è assolutamente grave e anzi con un paio di cessioni il bilancio potrebbe già tornare in positivo ma Adl non porterà avanti una politica così economicamente dispendiosa.

Infatti il patron azzurro è sempre stato attento nel rispettare il fair play finanziario e a tenere il bilancio positivo. Ora, insieme al ds Manna e a Max Allegri, valuteranno i giocatori già presenti in rosa e se sarà necessario ci saranno dei ritocchi per accontentare il tecnico livornese.