Il Mattino: Allegri-Napoli, manca solo l’annuncio ufficiale

Il Napoli è ormai pronto a dare il via alla nuova stagione con il ritiro estivo di Dimaro alle porte. Squadra, società e tifosi attendono l’inizio del lavoro sul campo, ma c’è ancora un tassello da sistemare prima del via ufficiale: quello relativo alla panchina.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, Massimiliano Allegri è destinato a diventare il nuovo allenatore azzurro, ma l’annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis non è ancora arrivato a causa di alcune pratiche burocratiche legate alla chiusura del rapporto contrattuale con il Milan dopo l’esonero.
Il quotidiano evidenzia anche un dettaglio significativo: i collaboratori del tecnico livornese non hanno ancora effettuato i consueti sopralluoghi a Carciato insieme a Trentino Marketing, passaggio che tradizionalmente precede il ritiro estivo del Napoli. Una situazione insolita rispetto a quanto accaduto negli anni passati con gli altri allenatori azzurri.