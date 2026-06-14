Gazzetta dello Sport: Napoli, l’affare Lucca può favorire l’arrivo di Gila

Il mercato del Napoli conquista spazio nella prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che dedica attenzione alle strategie del club azzurro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Secondo il quotidiano sportivo, uno dei dossier più caldi riguarda Mario Gila, difensore della Lazio che continua a essere tra i principali obiettivi per il reparto arretrato. Il titolo scelto dalla Rosea, “Lucca per sbloccare Gila”, lascia intendere come alcune operazioni di mercato possano influire sugli sviluppi della trattativa.
Il centrale spagnolo resta infatti un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza azzurra, che continua a monitorare la situazione in attesa di eventuali aperture da parte del club biancoceleste.