De Bruyne: “Sto meglio dopo l’infortunio e sono pronto per il mondiale. Su Lukaku…”

Ecco le dichiarazioni di De Bruyne in conferenza stampa pre Egitto in merito all’infortunio e alla sua prima stagione a Napoli:

“Sono stato fuori 4-5 mesi per infortunio, ma mi sentivo bene all’inizio della stagione e mi sento abbastanza bene anche ora. Sull’Italia?Penso di aver trovato uno stile di gioco molto differente rispetto a quello a cui ero abituato in Inghilterra. Ma nonostante l’assenza prolungata, ho imparato comunque alcune cose come difendere in maniera profonda. Lukaku? Penso che Romelu abbia aumentato il suo livello. Abbiamo parlato prima della Coppa del Mondo e sapeva bene di doversi allenare al massimo per essere il più vicino possibile al suo livello di forma. 90 minuti sono ancora tanti, ma sta bene e nelle amichevoli ha dimostrato che ha la qualità per segnare anche in pochi minuti”.