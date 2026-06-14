De Bruyne: “A Napoli ho imparato un calcio diverso”

Kevin De Bruyne è pronto a guidare il Belgio all’esordio nei Mondiali 2026. Alla vigilia della sfida contro l’Egitto, in programma domani alle 21 e valida per il Gruppo D, il centrocampista ha parlato in conferenza stampa della propria condizione fisica e dell’ultima stagione trascorsa con la maglia del Napoli.

Il fuoriclasse belga ha spiegato di essersi lasciato alle spalle i problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento: “Sono stato fuori per quattro o cinque mesi a causa di un infortunio, ma mi sentivo bene all’inizio della stagione e mi sento bene anche adesso”.

De Bruyne ha poi analizzato la sua esperienza nel campionato italiano, evidenziando le differenze rispetto alla Premier League: “Ho trovato uno stile di gioco molto diverso da quello a cui ero abituato in Inghilterra. Nonostante il lungo stop, ho imparato alcune cose importanti, come difendere più basso e con maggiore attenzione”.

Spazio anche a Romelu Lukaku, compagno di nazionale e di club fino alla scorsa stagione. Il centrocampista ha elogiato il lavoro svolto dall’attaccante nelle ultime settimane: “Romelu ha alzato il suo livello. Prima del Mondiale abbiamo parlato e sapeva di dover lavorare al massimo per ritrovare la migliore condizione. Forse non è ancora pronto per giocare novanta minuti, ma sta bene e nelle amichevoli ha dimostrato di poter essere decisivo anche con poco tempo a disposizione”.