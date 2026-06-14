Corriere dello Sport: Napoli, spunta Norton-Cuffy per la fascia destra

Il mercato del Napoli trova spazio nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che accende i riflettori sulle strategie del club azzurro per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione.

Secondo il quotidiano, tra i profili finiti nel mirino della dirigenza partenopea c’è anche Brooke Norton-Cuffy, giovane esterno del Genoa che rappresenta una delle nuove idee per la fascia. Il giocatore inglese si aggiunge alla lista degli obiettivi valutati dal Napoli per quel ruolo.

Il Corriere dello Sport sottolinea come Norton-Cuffy sia attualmente in corsa con altri nomi già accostati agli azzurri, tra cui Dodò e Anan Khalaili, entrambi seguiti con attenzione per rinforzare il reparto. La società continua dunque a lavorare su più tavoli per individuare il profilo ideale da inserire nella rosa che affronterà la nuova stagione, con l’obiettivo di garantire qualità, profondità e alternative sulle corsie laterali.