Areniello: “Vicario-Napoli tutto vero”

Il Napoli prima del prossimo campionato è intenzionato a rivoluzionare il reparto portieri con la cessione di uno tra Milinkovic-Savic e Meret e l’acquisto di un nuovo numero 1.

Il giornalista di 7Gold Armando Areniello ha svelato il nome che è indiziato ad arrivare alle pendici del Vesuvio: “Vicario era a Napoli e avrebbe incontrato Giovanni Manna insieme al suo agente. La richiesta del Tottenham si aggira intorno ai quindici, venti milioni di euro. Vicario potrebbe consolarsi dopo il mancato approdo in nerazzurro con un’altra big del campionato italiano di Serie A”.