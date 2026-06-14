Ancelotti: “Gara difficile ma siamo fiduciosi”

L’esordio Mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti si è concluso con il punteggio di 1-1 contro il Marocco.

La selezione verdeoro ha però deluso le altissime aspettative disputando un match di sofferenza soprattutto nel primo tempo e accontentandosi del pareggio per tutta la durata del secondo tempo.

Il mister ex Napoli in conferenza ha analizzato il match: “Bisogna ascoltare le critiche. Le critiche sono giustificate nei confronti della squadra che non ha giocato bene nel primo tempo. Ma siamo fiduciosi.

La squadra ha lottato molto fino all’ultimo momento, e credo sia abbastanza chiaro cosa dobbiamo fare meglio. Dobbiamo essere più aggressivi ed equilibrati nella fase offensiva. Non sono né deluso né soddisfatto. È stata una partita difficile ma ciò non può danneggiare il morale della squadra“.