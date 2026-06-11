Sportitalia – Gila, Gattuso non ha posto il veto sulla cessione. Il Napoli aspetta

Gennaro Gattuso non ha posto il veto alla cessione di Mario Gila. Lo riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà di Sportitalia. Il difensore, il cui contratto con la Lazio è in scadenza, ha scelto il Napoli in maniera incondizionata. Ma, a complicare la trattativa è la resistenza di Lotito, che non ha alcuna intenzione di lasciar partire lo spagnolo. Tuttavia, il nuovo tecnico dei biancocelesti non ha posto il veto ad una sua partenza, anche perché una sua futura gestione non sarebbe semplice. Uno scenario che potrebbe riaprire dei contatti. In ogni caso, la decisione definitiva spetta alla Lazio.