Sky – Napoli, idea Frattesi se parte Anguissa. Ma c’è da battere la concorrenza di un club inglese

Davide Frattesi è un’idea del Napoli qualora André-Frank Zambo Anguissa partisse. Il centrocampista di proprietà dell’Inter (da cui è in uscita) è un profilo molto gradito sia al Ds Giovanni Manna che a Massimiliano Allegri, che lo avrebbe voluto con sé già al Milan. Tuttavia, in prima fila per l’ex Sassuolo c’è il Nottingham Forest, che ha provato ad acquistarlo già nella sessione di mercato invernale. Ora, gli inglesi sono tornati a chiedere informazioni ai nerazzurri. A riportare è il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.