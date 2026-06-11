Rizzetta: “Avevamo in mente un progetto enorme per Napoli. Ma al momento siamo fermi: lo ritengo infattibile”

Matt Rizzetta, proprietario del Campobasso, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito delle voci riguardo un acquisto della Ssc Napoli insieme ad una cordata americana. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Napoli è una piazza a cui ho pensato per motivi strategici. Lì c’è già una realtà importante come il basket, si poteva unire il tutto in un progetto: l’Eurolega, unito al Napoli calcio che è già una realtà. Napoli è una città internazionale con un potenziale pazzesco. Se dovesse esserci una opportunità del genere la prenderemo in considerazione. Sono stato approcciato anche da fondi importanti che avrebbero messo risorse importantissime nel Napoli, non avrei finanziato io il progetto. Lo abbiamo approfondito, ma al momento lo ritengo qualcosa di infattibile. Non ci stiamo lavorando, per correttezza e trasparenza ci metto la faccia”.